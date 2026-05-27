As Roma | il Business Club crea un network tra top manager e imprese

Il Business Club dell’As Roma ha avviato un network tra top manager e aziende. L’iniziativa mira a creare un collegamento tra figure di alto livello e imprese, sfruttando lo stadio come punto di incontro. Il 95% dei membri del club sono professionisti con ruoli di vertice nel settore. La rete si concentra su incontri e relazioni tra i partecipanti, con l’obiettivo di favorire scambi di opportunità e collaborazioni.

? Domande chiave Come può uno stadio trasformarsi in un hub per top manager?. Chi sono i profili che compongono il 95% dei membri?. Come funzionano i nuovi strumenti finanziari per gli abbonamenti corporate?. Perché il valore del club non dipende più solo dai risultati?.? In Breve Il 95% dei membri del club appartiene a categorie dirigenziali e top manager.. Michael Gandler promuove l'integrazione tra sfide future e tessuto produttivo locale.. L'accordo con Klarna introduce pagamenti dilazionati per gli abbonamenti allo stadio.. Il Business Summit ha già raggiunto la quarta edizione focalizzata su tecnologia e innovazione.. L’As Roma punta a trasformare lo sport in un motore di relazioni d’affari con il Business Club, una piattaforma che nel 2025 ha lo Stadio Olimpico accogliere oltre un milione e mezzo di spettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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