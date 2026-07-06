Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida | Ora lo stadio Ma il sindaco frena | Servono i privati

Da napoli.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha svelato la maglia celebrativa del Centenario, mentre il presidente ha annunciato l’obiettivo di riaprire lo stadio. Il sindaco ha risposto che sono necessari investimenti privati per realizzare questa richiesta. Nel frattempo, si discute anche di una nave da crociera, la Msc World Europa, che dovrebbe operare nel mare vicino alla città, simbolo della stagione commemorativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sulla Msc World Europa, con l’idea di muoversi nel mare che bagna Napoli, una metafora della stagione del Centenario che sta per iniziare in cui si viaggia guardando al futuro ma tenendo conto del passato, della storia. Lo slogan dell’evento di presentazione della maglia è quello che accompagna il centenario: “Pe’ cient’ anne”. È una divisa storica che nel suo concept fa venire alla mente quella della stagione 1988-89, con la Coppa Uefa vinta a Stoccarda, la maglia del centenario con il ritorno del corsiero del sole, primo simbolo del club. Il corsiero del sole domina il numero cento, il simbolo dell’infinito e il logo del club. ... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

il napoli presenta la maglia del centenario e de laurentiis lancia la sfida ora lo stadio ma il sindaco frena servono i privati
© Napoli.corriere.it - Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida: «Ora lo stadio». Ma il sindaco frena: «Servono i privati»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

Video Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

Notizie e thread social correlati

Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida: «Ora lo stadio». Il sindaco: «Servono i privati»Il Napoli ha presentato la maglia celebrativa per il Centenario, mentre il presidente ha dichiarato che l’obiettivo è portare avanti il progetto...

Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida: «Ora lo stadio»Il presidente del club ha annunciato la presentazione della maglia celebrativa per il Centenario.

Temi più discussi: Il Napoli presenta la maglia del Centenario, comincia la stagione di Massimiliano Allegri; Fondazione Banco Napoli presenta la mostra La materia dei luoghi immaginari; Undici a processo per gli scontri coi tifosi del Napoli: la parte offesa non si presenta, rischio estinzione del procedimento; Anticipato il logo del centenario del Napoli 26-27: ritorno dello stemma originale con il cavallo del 1926?.

il napoli presenta laValentina De Laurentiis si commuove: Ecco com'è nata la nuova maglia del Napoli | VideoPresentata la prima maglia ufficiale della SSC Napoli 2026-2027! A bordo della MSC anche Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio De Laurentiis e style-designer della SSC Napoli, che ha ... msn.com

il napoli presenta laNapoli: presentata la maglia home del centenario, la indossa anche Maradonahttps://x.com/sscnapoli C’è un Diego Armando Maradona sorridente nella foto che accompagna il post sui ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web