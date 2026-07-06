Il Napoli ha svelato la maglia celebrativa del Centenario, mentre il presidente ha annunciato l’obiettivo di riaprire lo stadio. Il sindaco ha risposto che sono necessari investimenti privati per realizzare questa richiesta. Nel frattempo, si discute anche di una nave da crociera, la Msc World Europa, che dovrebbe operare nel mare vicino alla città, simbolo della stagione commemorativa.

Sulla Msc World Europa, con l’idea di muoversi nel mare che bagna Napoli, una metafora della stagione del Centenario che sta per iniziare in cui si viaggia guardando al futuro ma tenendo conto del passato, della storia. Lo slogan dell’evento di presentazione della maglia è quello che accompagna il centenario: “Pe’ cient’ anne”. È una divisa storica che nel suo concept fa venire alla mente quella della stagione 1988-89, con la Coppa Uefa vinta a Stoccarda, la maglia del centenario con il ritorno del corsiero del sole, primo simbolo del club. Il corsiero del sole domina il numero cento, il simbolo dell’infinito e il logo del club. ... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida: «Ora lo stadio». Ma il sindaco frena: «Servono i privati»

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Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

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Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida: «Ora lo stadio»Il presidente del club ha annunciato la presentazione della maglia celebrativa per il Centenario.

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