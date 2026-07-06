Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida | Ora lo stadio Il sindaco | Servono i privati
Il Napoli ha presentato la maglia celebrativa per il Centenario, mentre il presidente ha dichiarato che l’obiettivo è portare avanti il progetto dello stadio. Il sindaco ha aggiunto che sono necessari investimenti privati per realizzare l’opera. Contestualmente, si pensa a un’idea legata alla nave Msc World Europa, che rappresenta simbolicamente la stagione del Centenario, caratterizzata da uno sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la storia.
Sulla Msc World Europa, con l’idea di muoversi nel mare che bagna Napoli, una metafora della stagione del Centenario che sta per iniziare in cui si viaggia guardando al futuro ma tenendo conto del passato, della storia. Lo slogan dell’evento di presentazione della maglia è quello che accompagna il centenario: “Pe’ cient’ anne”. È una divisa storica che nel suo concept fa venire alla mente quella della stagione 1988-89, con la Coppa Uefa vinta a Stoccarda, la maglia del centenario con il ritorno del corsiero del sole, primo simbolo del club. Il corsiero del sole domina il numero cento, il simbolo dell’infinito e il logo del club. ... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia
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