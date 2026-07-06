Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida | Ora lo stadio Il sindaco | Servono i privati

Notizia in breve

Il Napoli ha presentato la maglia celebrativa per il Centenario, mentre il presidente ha dichiarato che l’obiettivo è portare avanti il progetto dello stadio. Il sindaco ha aggiunto che sono necessari investimenti privati per realizzare l’opera. Contestualmente, si pensa a un’idea legata alla nave Msc World Europa, che rappresenta simbolicamente la stagione del Centenario, caratterizzata da uno sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la storia.