È in arrivo un nuovo anime intitolato Jurassic Shadows, diretto dal regista noto per lavori recenti di successo. La serie combina elementi di ninja e dinosauri, partendo da una premessa insolita. Tra i protagonisti, figura una speziale che si distingue nel monologo introduttivo. Il team creativo dietro il progetto ha già ottenuto riconoscimenti nel settore dell’animazione giapponese. La produzione si prepara a portare sullo schermo una narrazione che mescola azione e fantasia in un contesto originale.

Jurassic Shadows parte da una premessa che sembra uscita da un racconto pulp, ma dietro questa combinazione insolita si nasconde un team creativo che negli ultimi anni ha firmato uno dei successi più apprezzati dell'animazione giapponese. Dall'Anime Expo arriva uno degli annunci più insoliti dell'anno. Norihiro Naganuma, regista di Il monologo della speziale, ha presentato Jurassic Shadows, un anime originale che unisce ninja, dinosauri e fantascienza. Il progetto è già in produzione e sarà affiancato anche da un adattamento manga. Ninja contro dinosauri: il nuovo progetto di Norihiro Naganuma Durante l'Anime Expo è stato presentato ufficialmente Jurassic Shadows, nuova serie originale diretta da Norihiro Naganuma, autore conosciuto soprattutto per il lavoro svolto su Il monologo della speziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il monologo della speziale, in arrivo il nuovo anime del regista tra ninja e dinosauri: Jurassic Shadows

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