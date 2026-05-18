Calvi apre il Jurassic Samnium | 7 percorsi e dinosauri nel bosco

È stato inaugurato il Jurassic Samnium, un'area naturale che presenta sette percorsi tra alberi e ponti tibetani, i quali attraversano il bosco. La nuova area include anche figure di dinosauri posizionate lungo il percorso, integrate tra gli alberi e i sentieri. Sono stati realizzati 40 passaggi che collegano diverse parti dell’area, attraversando i ponti tibetani. L’apertura dell’area è stata comunicata attraverso una cerimonia pubblica con la partecipazione di rappresentanti locali e visitatori.

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? Punti chiave Quali sono le sfide dei 40 passaggi tra i ponti tibetani?. Come si integrano i dinosauri nella nuova area boschiva?. Perché l'apertura è stata rimandata a causa del meteo?. Quando sarà possibile accedere gratuitamente ai nuovi percorsi?.? In Breve 7 percorsi con 40 passaggi, ponti tibetani e 45 postazioni per ginnastica.. Apertura straordinaria giornaliera dalle 16 alle 20 dal 18 al 24 maggio.. Inaugurazione posticipata per maltempo con tre dinosauri in vetroresina già presenti.. Orario ordinario ogni sabato e domenica dalle 10 alle 20 a Calvi.. Il nuovo parco avventura Jurassic Samnium a Calvi inaugurerà ufficialmente i battenti oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calvi, apre il Jurassic Samnium: 7 percorsi e dinosauri nel bosco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Calvi apre il ‘Jurassic Samnium’, il parco avventura con i dinosauri Jurassic Expo a Ostia: il fascino dei dinosauri conquista il litoraleOstia – Un’esperienza immersiva nel cuore del Giurassico con riproduzioni animatroniche a grandezza naturale che respirano e ruggiscono per il... Calvi, ecco il ‘Jurassic Samnium’: apre il parco avventura con percorsi, ponti sospesi, cascata e dinosauriApertura bagnata e si spera anche fortunata. Cancelli ufficialmente spalancati a Calvi per il Jurassic Samnium, il nuovo parco avventura realizzato dal Comune in un’area boschiva completamente recup ... ntr24.tv A Calvi arrivano i dinosauri: sabato 9 maggio apre il parco avventura ‘Jurassik Samnium’Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10.00, sarà inaugurato a Calvi il Jurassic Samnium, il nuovo parco avventura realizzato dal Comune. L’area, situata in posizione centrale nei pressi degli impianti spo ... ntr24.tv