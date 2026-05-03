A Calvi apre il ‘Jurassic Samnium’ il parco avventura con i dinosauri

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 10.00 si terrà a Calvi l’inaugurazione del nuovo parco avventura denominato Jurassic Samnium. Il parco è stato realizzato dal Comune e si trova nella zona della città. Durante l’evento di apertura saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione locale e sarà possibile visitare le aree dedicate ai dinosauri e alle attività all’aperto. La struttura è stata costruita e pronta per l’accoglienza dei visitatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10.00, si terrà a Calvi l’apertura del Jurassic Samnium, il nuovissimo parco avventura realizzato dal Comune di Calvi. Situato in una zona centrale a ridosso degli impianti sportivi, in un’area boschiva recuperata e resa fruibile, il complesso prevede diverse attrazioni, fra cui 7 percorsi complessivi a più livelli di difficoltà, adatti sia a bambini che ad utenti esperti, con oltre 40 passaggi attrezzati fra cui ponti tibetani, ponte dell’Himalaya, teleferiche, ponti nepalesi, tunnel di rete, ponte a inganno, tirolesi e un carosello che arriva a svariati metri d’altezza, immerso fra il bosco e la cascata naturale.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Jurassic Park è possibile? Storia di come Elon Musk ha riportato in vita i dinosauri con sei paroleNon si tratta di riportare in vita l’animale originale, piuttosto creare un organismo moderno geneticamente modificato che gli assomigli Elon Musk ha... Jurassic Expo a Ostia: il fascino dei dinosauri conquista il litoraleOstia – Un’esperienza immersiva nel cuore del Giurassico con riproduzioni animatroniche a grandezza naturale che respirano e ruggiscono per il...