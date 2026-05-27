A Madrid, le forze dell'ordine stanno effettuando perquisizioni nella sede centrale del Partito Socialista, diretto dal primo ministro. Le operazioni sono condotte dall’Unità Operativa Centrale della Guardia Civil. Il premier si trova attualmente a Roma, dove ha incontrato il papa Leone XIV. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni delle perquisizioni o sui soggetti coinvolti.

A Madrid sono in corso perquisizioni dell’Unità Operativa Centrale della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista (Psoe), guidato dal primo ministro Pedro Sanchez, che è al momento a Roma per incontrare il papa Leone XIV. Gli agenti, secondo quanto filtra dalla Spagna, stanno cercando negli uffici di calle Ferraz prove su presunti finanziamenti illeciti al partito. L’inchiesta sui pagamenti ricevuti dal Psoe tra il 2017 e il 2024. L’operazione della Guardia Civil è avvenuta nell’ambito di un’inchiesta sui pagamenti in contanti ricevuti dal Psoe tra il 2017 e il 2024 per spese sostenute dai suoi dirigenti, dipendenti e associati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Madrid, perquisizioni nella sede del Partito Socialista del premier Sanchez

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