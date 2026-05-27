In Spagna, il partito socialista affronta nuove tensioni legali. Un’indagine coinvolge una ex militante del partito, Leire Diez, aggiungendosi alle problematiche legate al caso Plus Ultra, che vede indagato l’ex premier socialista Zapatero. La situazione giudiziaria si amplia mentre si susseguono le polemiche interne e pubbliche sul fronte politico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora, e il processo giudiziario prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.

Continua iul terremoto politico attorno a Pedro Sanchez. Mentre infiammano ancora le polemiche per il "caso Plus Ultra" che vede indagato l'ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, il fronte giudiziario si è allargato anche a una ex militante del Psoe, Leire Diez. Stamattina, infatti, gli agenti dell'unità Uco della Guardia Civil - che si occuoa di crimini di corruzione e reati finanziari - sono entrati nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid in Calle Ferraz. La notizia è arrivata poco prima dell'incontro di Sanchez con Papa Leone XIV, nell'ambito di un viaggio fra Roma e Vaticano del premier spagnolo per rilanciare l'immagine internazionale del suo governo con la candidatura del ministro dell'Agricoltura Luis Planas alla direzione della Fao. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spagna, terremoto nel partito socialista. Un'altra inchiesta fa tremare Sanchez

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