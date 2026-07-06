Un uomo di 38 anni ha affermato di avere un pene di un centimetro, dichiarando di voler sottoporsi a un intervento chirurgico per ingrandirlo. La sua testimonianza è stata trasmessa durante il talk show britannico “This Morning” a gennaio. Phillips ha descritto la propria condizione come una “piccola dimensione” e ha spiegato di aver deciso di procedere con l’operazione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di intervento o sul suo stato attuale.

La sua storia aveva colpito i telespettatori del talk britannico “This Morning”, lo scorso gennaio. Il 38enne Michael Phillips aveva confessato di essere l’uomo con il pene più piccolo al mondo, ma a quanto pare ora si è sottoposto a un intervento chirurgico per allungarlo, almeno in parte, dopo aver chiesto il supporto finanziario del pubblico online. “Sono davvero grato e sorpreso, non avrei mai pensato che qualcuno si sarebbe preoccupato abbastanza da aiutarmi”, ha detto l’uomo, come riporta il The Guardian. Phillips, che risiede nella Carolina del Sud, ha affermato che l’intervento aveva lo scopo di aumentare la circonferenza del pene per alleviare alcune, ma non tutte, le difficoltà associate al micropene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio pene è il più piccolo del mondo e misura 1 centimetro, adesso posso fare l’operazione per ingrandirlo”: la storia di Michael Phillips

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