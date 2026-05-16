Mattia Furlani raggiante | Concentrato sui dettagli felice per la misura | posso fare meglio!
Durante la prima tappa della Diamond League a Keqiao, in Cina, un atleta ha vinto la gara di salto in lungo con una misura di 8 metri. Dopo la vittoria, il vincitore si è mostrato soddisfatto, sottolineando di essere concentrato sui dettagli e felice per la misura raggiunta, ma anche convinto di poter migliorare. La serata è stata ricordata per questa prestazione significativa che ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti.
Serata memorabile per Mattia Furlani, che ha vinto la gara di salto in lungo nell’ambito della prima tappa della Diamond League andata in scena a Keqiao (Cina) con una misura decisamente impattante: 8.43 metri, personale migliorato di quattro centimetri e ad appena quattro centimetri dal record italiano siglato da Andrew Howe ai Mondiali 2007. Il Campione del Mondo si è fermato a tre centimetri dalla miglior prestazione mondiale stagionale, siglata dal portoghese Gerson Baldé in occasione dei Mondiali Indoor, quando sorprese proprio il nostro portacolori sulla pedana di Torun. Quella odierna è comunque la world lead all’aperto e lascia ben sperare in vista degli Europei di agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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