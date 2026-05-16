Mattia Furlani raggiante | Concentrato sui dettagli felice per la misura | posso fare meglio!

Durante la prima tappa della Diamond League a Keqiao, in Cina, un atleta ha vinto la gara di salto in lungo con una misura di 8 metri. Dopo la vittoria, il vincitore si è mostrato soddisfatto, sottolineando di essere concentrato sui dettagli e felice per la misura raggiunta, ma anche convinto di poter migliorare. La serata è stata ricordata per questa prestazione significativa che ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti.

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