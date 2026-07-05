Il Milan sta lavorando per finalizzare il trasferimento di Mario Gila, con incontri in corso per trovare un accordo con la Lazio. La trattativa si avvicina alla conclusione, e il difensore spagnolo potrebbe presto diventare un nuovo giocatore rossonero. Le parti sono impegnate a definire gli ultimi dettagli, mentre il mercato entra nella fase decisiva. La chiusura dell’affare potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il mercato del Milan entra sempre più nel nel vivo, e la difesa si appresta a ricevere il primo importantissimo rinforzo. L'obiettivo numero uno, infatti, ha un nome e un cognome ben preciso: stiamo parlando di Mario Gila. A rivelare i dettagli di una trattativa ormai arrivata ad un vero e proprio punto di svolta è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui le prossime ore saranno decisive per il futuro del difensore. Calciomercato Milan, ore di fuoco per Gila. Il club di via Aldo Rossi ha molta fretta di chiudere e, come riferito da Moretto, è previsto a breve un contatto diretto sull'asse Milano-Roma. La dirigenza del club rossonero è pronta a presentare l'offerta ufficiale a Lotito per staccare il sì definitivo: la palla quindi passerà al presidente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ore decisive per Gila: si lavora per trovare la quadra con Lotito

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