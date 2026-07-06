Il papa ha deciso di trascorrere il suo riposo estivo nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove è arrivato nel pomeriggio di ieri. Rimarrà nella località fino al 27 luglio, proseguendo così la tradizione di scegliere questa residenza per il periodo di riposo. Questa scelta ricorda quanto avvenuto nel 2025, quando aveva già soggiornato nello stesso luogo.

Come già successo nel 2025, papa Leone XIV ha scelto la residenza del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per il suo riposo estivo. Il pontefice si è recato nella località capitolina nel pomeriggio di ieri e vi rimarrà fino al 27 luglio. Durante questo periodo sono sospese tutte le udienze generali, che riprenderanno il 5 agosto, quelle private e quelle speciali. Nelle domeniche di luglio l’ Angelus sarà recitato in piazza della Libertà, dove si trova l’edificio che ospiterà il Santo Padre. Ieri, prima di lasciare piazza San Pietro, il papa ha inviato un videomessaggio alla Chiesa statunitense in occasione della del Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale, Leone XIV dove ha invitato i fedeli a non scindere la dimensione sociale con l’impegno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il messaggio. Alla Chiesa americana: "Prosegua il servizio nei servizi sociali

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Pope names Mexican-American broadcasting executive to lead Vatican communications

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