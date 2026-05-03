Il lavoro di ricucitura nei Caf | Davanti a noi storie complesse Fondamentali i servizi sociali

Nei Caf si incontrano spesso situazioni di diversa complessità, con molte persone che si rivolgono ai servizi sociali per affrontare difficoltà economiche e familiari. I dati mostrano che coppie di anziani o giovani senza figli hanno un Isee medio di circa 16.000 euro, indicando la presenza di bisogni concreti e articolati. Le attività di ricucitura e assistenza si sviluppano proprio in questo contesto, con un lavoro che coinvolge operatori e servizi sociali.

"Se guardiamo ai dati nel dettaglio, una coppia di anziani o una giovane coppia senza figli ha un Isee medio di 16.694 euro; una famiglia di quattro componenti arriva a 22.172 euro. I nuclei monocomponente rappresentano circa il 20% delle dichiarazioni che elaboriamo, con un Isee medio di 14.255 euro". Se si tratta di presentazione della Dsu per ottenere l’Isee, quella dei Caf è un’utenza ormai sempre più variegata, come spiega Franco Saracino, Caf di Cisl Emilia Centrale (uffici di Reggio e provincia): "Le persone sono preparatissime sull’utilizzo dell’Isee e cercano di ottenere ogni vantaggio possibile - prosegue -. Non parliamo solo di fragilità economica, ma anche di situazioni personali e familiari complesse".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro di ricucitura nei Caf: "Davanti a noi storie complesse. Fondamentali i servizi sociali" Notizie correlate Leggi anche: "Noi parte di filiere internazionali complesse. Dietro questi numeri ci sono posti di lavoro" Servizi sociali, elenco idonei ASMEL: nuove assunzioni nei Comuni di Villaricca e CimitileServizi sociali in crescita: i Comuni rafforzano il welfare, Villaricca e Cimitile aprono nuove assunzioni ASMEL 27.