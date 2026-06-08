IA nei servizi sociali | il modello irpino conquista la Cina

Il Consorzio A5 ha partecipato a una conferenza internazionale in Cina presentando il suo modello di intelligenza artificiale applicato ai servizi sociali. È l’unico progetto europeo a essere stato selezionato per questa iniziativa.

Il Consorzio A5 protagonista alla conferenza internazionale in Cina: unico progetto europeo sull’intelligenza artificiale nei servizi sociali. Da oggi anche in Asia si parla del Consorzio dei Servizi Sociali A5. E se ne parla anche bene, visto che è stato l’unico progetto europeo approvato per una presentazione nell’ambito della più importante conferenza internazionale sui servizi sociali del continente asiatico, promossa da APISWEA. APISWEA è un’organizzazione che rappresenta gli educatori del lavoro sociale asiatici e delle isole del Pacifico. Comprende, cioè, tutto il continente asiatico e le isole del Pacifico di Melanesia, Micronesia e Polinesia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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