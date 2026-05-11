Il welfare che unisce | a Palazzo Bocchini i risultati del Progetto PIPPI tra istituzioni e festa per le famiglie

A Palazzo Bocchini si sono presentati i risultati del Progetto P.I.P.P.I., un'iniziativa che coinvolge diverse istituzioni per rafforzare il sostegno alle famiglie. La giornata ha visto la partecipazione della comunità in un evento che ha combinato momenti di festa e incontri dedicati alla cura e al benessere familiare. Durante l'iniziativa, sono stati condivisi dati e testimonianze relative ai progressi del progetto, che mira a valorizzare il legame tra i membri delle famiglie e il ruolo delle istituzioni.

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Tempo di lettura: 2 minuti Raccontare i successi di un modello che mette al centro il legame familiare e celebrare, insieme alla cittadinanza, il valore della cura. Con questo obiettivo l’Azienda Speciale Consortile B02 annuncia l’evento conclusivo del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), dal titolo: “Traguardi Condivisi e Visioni di Futuro”. L’appuntamento è fissato per martedì 19 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la suggestiva cornice di Palazzo Bocchini, località Marzani, a San Giorgio del Sannio. Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali di Angelino Iannella (Presidente CdA B02 ASC), Giuseppe Ricci (Sindaco di San Giorgio del Sannio) e Alessia Accettola (Assessore alle Politiche Sociali).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il welfare che unisce: a Palazzo Bocchini i risultati del Progetto P.I.P.P.I. tra istituzioni e festa per le famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Welfare in Brianza: il nuovo pilastro che sostiene le famiglie? Cosa sapere Le imprese tra Monza e Vimercate investono fino al 10% del fatturato nel welfare. Santangelo: "Risultati positivi dal progetto regionale Oasi per le famiglie caregiver"Illustrati i numeri e i risultati del progetto Oasi della Regione (Operazione per le attività di sollievo e incusione) voluto dall'assessore...