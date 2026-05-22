Festa patronale | musica fede tradizione cultura per Sant’Irene Gran finale con Alex Britti

Da brindisireport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa patronale dedicata a Sant’Irene si svolge annualmente nel comune di Erchie, attirando ogni volta migliaia di persone da diverse zone. L’evento comprende momenti di preghiera, eventi culturali e spettacoli musicali, culminando con un concerto di Alex Britti. La celebrazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge la comunità in molteplici attività, creando un’occasione di incontro tra fede e cultura. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e piazze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ERCHIE -  La Festa Patronale in onore di Sant’Irene rappresenta da sempre uno dei momenti più sentiti e attesi dalla comunità di Erchie, un appuntamento che unisce fede, tradizione, cultura e partecipazione popolare, richiamando ogni anno migliaia di fedeli, visitatori e appassionati provenienti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fiesta Patronal en Honor a Cristo Rey en Huatusco Veracruz | Tradición, Fe y Cultura Mexicana 2025

Video Fiesta Patronal en Honor a Cristo Rey en Huatusco Veracruz | Tradición, Fe y Cultura Mexicana 2025

Sullo stesso argomento

Fede, musica e sapori per San Marco Evangelista: il programma della festa patronaleCELLINO SAN MARCO – Comunità in fermento per le celebrazioni in onore del Santo Patrono.

Galeata in festa per Sant’Ellero: fede, storia e tradizione nell’antica AbbaziaLa comunità di Galeata si prepara a vivere il suo momento più alto di spiritualità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web