Festa patronale | musica fede tradizione cultura per Sant’Irene Gran finale con Alex Britti

La festa patronale dedicata a Sant’Irene si svolge annualmente nel comune di Erchie, attirando ogni volta migliaia di persone da diverse zone. L’evento comprende momenti di preghiera, eventi culturali e spettacoli musicali, culminando con un concerto di Alex Britti. La celebrazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge la comunità in molteplici attività, creando un’occasione di incontro tra fede e cultura. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e piazze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui