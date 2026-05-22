Festa patronale | musica fede tradizione cultura per Sant’Irene Gran finale con Alex Britti
La festa patronale dedicata a Sant’Irene si svolge annualmente nel comune di Erchie, attirando ogni volta migliaia di persone da diverse zone. L’evento comprende momenti di preghiera, eventi culturali e spettacoli musicali, culminando con un concerto di Alex Britti. La celebrazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge la comunità in molteplici attività, creando un’occasione di incontro tra fede e cultura. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e piazze.
ERCHIE - La Festa Patronale in onore di Sant’Irene rappresenta da sempre uno dei momenti più sentiti e attesi dalla comunità di Erchie, un appuntamento che unisce fede, tradizione, cultura e partecipazione popolare, richiamando ogni anno migliaia di fedeli, visitatori e appassionati provenienti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Fiesta Patronal en Honor a Cristo Rey en Huatusco Veracruz | Tradición, Fe y Cultura Mexicana 2025
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