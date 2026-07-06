il male di vivere

L'ansia e la depressione sono considerate oggi le principali emergenze sanitarie mondiali. Sono i disturbi mentali più diffusi a livello globale e rappresentano le due disabilità più comuni. Questi problemi sono riconosciuti come una delle sfide sanitarie più urgenti del momento. Secondo dati recenti, il numero di persone colpite da queste condizioni continua ad aumentare, rendendo la loro gestione una priorità per i sistemi sanitari di molti paesi.

L'ansia e la depressione sono i due disturbi mentali considerati oggi una delle principali emergenze sanitarie mondiali, essendo diventate le due disabilità più diffuse a livello globale. Hanno infatti superato in percentuale le malattie cardiovascolari, i tumori, le patologie neurodegenerative e muscolo scheletriche. Queste due condizioni patologiche oggi coinvolgono circa 1,2 miliardi di persone, e le morti premature attribuite agli anni vissuti con tale disabilità sono state calcolate in 171 milioni, con una concentrazione maggiore di decessi registrata nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni, ovvero nella fase di vita che rappresenta il periodo cruciale per lo sviluppo fisico e mentale di ogni adolescente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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