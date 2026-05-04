Cosa: Lo spettacolo teatrale Pensieri e parole, scritto e diretto da Antonio Foti, un’opera intensa che esplora l’incomunicabilità e il disagio contemporaneo.. Dove e Quando: Presso il Teatro di Documenti di Roma, in scena dal 6 al 10 e dal 13 al 17 maggio.. Perché: Per immergersi in una profonda riflessione sulle fragilità umane moderne e scoprire, tra le difficoltà di relazione, la speranza di potersi reinventare e ricominciare.. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere un’opera che affonda le mani nelle ferite più silenziose e pervasive della nostra epoca contemporanea. Il Teatro di Documenti, spazio da sempre noto per la sua vocazione all’indagine sociologica e alla prosa di grande qualità, apre le sue porte a Pensieri e parole, l’ultimo intenso lavoro scritto e diretto dal regista Antonio Foti.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Pensieri e parole”: il male di vivere in scena

Reborn as loser, I changed fate, married beauties, became an emperor!#emotion #cdrama

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