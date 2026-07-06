Il lusso ai tempi delle guerre | Comparto in crescita
Il settore del lusso globale ha registrato una crescita nella seconda metà dell’anno, nonostante un contesto caratterizzato da volatilità economica, tensioni geopolitiche e cambiamenti culturali. La situazione ha coinvolto il mercato internazionale, con segnali di espansione anche in periodi di instabilità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui dati numerici o sui principali mercati interessati.
IL LUSSO GLOBALE affronta la seconda metà dell’anno in un contesto di policrisi di volatilità economica, tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti culturali. Tuttavia, nonostante queste pressioni, i fondamentali del mercato indicano una graduale stabilizzazione. È quanto emerge dall’aggiornamento di metà anno del Bain-Altagamma luxury goods worldwide market study: nel 2025 la spesa globale per il lusso ha toccato i 1.443 miliardi di euro e quest’anno si muove lungo una traiettoria di progressivo consolidamento. A plasmare il mercato sono quattro forze interconnesse: la crescente centralità delle esperienze rispetto al possesso, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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