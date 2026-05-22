La crisi nel Golfo e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno colpito duramente il settore aereo, che si trova a dover affrontare conseguenze immediate e concrete. La tensione tra le nazioni coinvolte ha portato a un aumento delle restrizioni e dei rischi per le rotte di volo nella regione. La situazione si inserisce in un contesto più ampio di instabilità che riguarda anche il mercato dell’energia, dato che una quota significativa del petrolio e del gas mondiali passa attraverso questa area strategica.

Lo stallo nella crisi del Golfo e il perdurare del blocco dello Stretto di Hormuz rischiano di avere conseguenze devastanti sul mercato globale dell’energia, considerando che circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas transita attraverso quell’area. Uno dei settori più direttamente coinvolti è quello del trasporto aereo. Il costo del carburante per l’aviazione è raddoppiato dalla fine di febbraio, con l’inizio dell’escalation tra Stati Uniti e Iran. Così molte compagnie si sono trovate costrette ad aumentare i prezzi dei biglietti e a cancellare decine di migliaia di voli. Le difficoltà di approvvigionamento legate alle tensioni nel Golfo Persico, dunque, stanno già avendo effetti concreti sul traffico aereo globale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Volare ai tempi di Hormuz: così le conseguenze della guerra all’Iran hanno messo “a terra” il comparto aereo

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