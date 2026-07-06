Un laboratorio piemontese si concentra sulla Luna, con nuove tecnologie per il programma Artemis. A Pinerolo, in provincia di Torino, è stato inaugurato nel ottobre 2025 un centro dedicato all’integrazione e al testing di prodotti per l’aviazione e lo spazio. Il centro si occupa di sviluppare tecnologie spaziali e di supportare missioni lunari. È il cuore della fluidodinamica spaziale in Italia, con un focus specifico sulle applicazioni per Artemis.

IL CUORE della fluidodinamica spaziale è piemontese. Nell’ottobre del 2025, infatti, è stato inaugurato, a Pinerolo, in provincia di Torino, il Centro per l’integrazione e il testing dei prodotti dedicati all’aviazione e allo spazio. È un’infrastruttura pensata per integrare, provare e trasformare in realtà le innovazioni che tracciano il futuro del volo e dell’esplorazione extraterrestre. Il laboratorio è nato grazie a un investimento da quasi due milioni di euro, sostenuto dall’azienda. All’interno del centro c’è una camera bianca, di circa 100 metri quadrati, di classe Iso 7. Il che significa che Apr, grazie a questo centro di test, può lavorare per le aziende spaziali internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il laboratorio piemontese guarda alla Luna. In arrivo nuove tecnologie per Artemis

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