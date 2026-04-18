L' Autodromo di Monza diventerà un laboratorio a cielo aperto per ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie

L'Autodromo di Monza sarà al centro di un progetto di cinque anni dedicato alla sperimentazione di nuove tecnologie. L'iniziativa coinvolge attività di ricerca e formazione in diversi settori, tra cui le infrastrutture sportive, l'automotive e la gestione di grandi eventi. Durante questo periodo, l'area sarà utilizzata come laboratorio a cielo aperto per test e studi innovativi. La collaborazione tra enti pubblici e privati mira a sviluppare soluzioni avanzate nel settore.

Un patto lungo cinque anni per ricerca, formazione e sperimentazione tecnologica nel campo delle infrastrutture sportive, dell'automotive e della gestione dei grandi eventi. È l’accordo firmato l’Autodromo di Monza e il Politecnico di Milano per trasformare l’Autodromo in una sorta di laboratorio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il parco di Monza diventerà una cittadella della legalità a cielo aperto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MONZA LE DELIBERE SUI LAVORI: LA SODDISFAZIONE DELL'AUTODROMO; Autodromo Nazionale di Monza: il Comune approva i lavori di ammodernamento dell’impianto; L’Autodromo di Monza e il Politecnico di Milano firmano un patto per l’innovazione; Autodromo di Monza: approvati i tre progetti di ammodernamento, soddisfazione condivisa. PoliMi e Autodromo di Monza firmano patto per l’innovazioneMilano, 17 apr. (askanews) – Il Politecnico di Milano e Autodromo Nazionale Monza – Sias hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi de ... askanews.it Autodromo Monza e Politecnico: patto per l’innovazioneIl Politecnico di Milano e l’Autodromo Nazionale Monza siglano una convenzione quinquennale per sviluppare ricerca, formazione e sperimentazione tecn ... monza-news.it NOTIZIA DI GIORNATA - Nuova svolta per l’Autodromo Nazionale Monza, che apre le porte al mondo accademico con una collaborazione strutturata con il Politecnico di Milano. Un progetto che va oltre la pista e punta a ridefinire il concetto stesso di infrastr - facebook.com facebook