Un componente progettato per elettrodomestici viene utilizzato per proteggere gli astronauti nello spazio a bordo del modulo di servizio Orion. La tecnologia veneta impiegata garantisce la sicurezza degli occupanti durante il viaggio verso la Luna, assicurando resistenza e affidabilità in ambienti estremi. Questi componenti, sviluppati originariamente per uso domestico, sono stati adattati per resistere alle sollecitazioni e alle condizioni dello spazio.

Come può un componente per elettrodomestici proteggere gli astronauti nello spazio?. Quali tecnologie venete garantiscono la sopravvivenza nel modulo di servizio Orion?. Perché la ridondanza dei riscaldatori è vitale per il successo della missione?. Come trasformerà la regolite lunare il futuro della produzione industriale?.? In Breve Zoppas Industries opera nel settore spaziale dagli anni Novanta con certificazione ESA.. Il distretto veneto conta oltre 100 aziende e 13 distretti specializzati.. L'ecosistema territoriale impiega circa 2500 persone tra università e centri ricerca.. Tecnologie termiche venete supportano missioni ExoMars, Euclid, Rosetta e Chandrayaan-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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