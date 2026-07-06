Il Genoa apre la campagna abbonamenti prelazioni fino all' 8 agosto

Si chiama 'Unica' ed è la campagna abbonamenti lanciata oggi dal Genoa per la prossima stagione che partirà ufficialmente domani alle 10 quando i possessori di prelazioni potranno far valere il tagliando per il rinnovo. Accompagnata da un filmato che ha visto protagonisti alcuni influencer e don Fiscer, con Daniele De Rossi che chiude il video con un simpatico: "dai belin spegni questa tv e andiamo allo stadio!" la campagna per il campionato 2627 prevede alcune novità e un leggero aumento dei prezzi. Vi saranno due tipologie di abbonamenti: il base e il pacchetto 'Unica' che costerà 60 euro in più ma che prevede già... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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