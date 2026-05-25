Udin e Jazz al via la campagna abbonamenti

Da udine20.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziate le vendite degli abbonamenti per la stagione musicale con due concerti in programma. Il primo, alle 20.30, vedrà sul palco Baba Sissoko, seguito alle 22.00 da Nik West. L’evento si terrà sabato 11 luglio 2026.

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BABA SISSOKO  –  MEDITERRANEAN BLUES Ore 20.30 NIK WEST Ore 22.00 Sabato 11 luglio 2026 – Piazzale del Castello, Udine Il festival internazionale  Udin&Jazz  lancia ufficialmente la  campagna abbonamenti  per la sua  36ª edizione, che dal 9 al 18 luglio porterà ancora una volta il grande jazz internazionale nel cuore della città di Udine e in regione. Per l’occasione l’ Associazione Culturale Euritmica  annuncia anche una nuova doppia anticipazione del calendario, dopo le già ufficializzate presenze di  Pat Metheny  (anteprima del 2 luglio),  Marcus Miller  con “ We Want Miles ” il 15 luglio,  Jacob Collier  il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro,  MonoNeon  il 17 luglio e  Matteo Mancuso  il 10 luglio, in attesa della presentazione del programma completo. 🔗 Leggi su Udine20.it

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