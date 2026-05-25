Udin e Jazz al via la campagna abbonamenti
Sono iniziate le vendite degli abbonamenti per la stagione musicale con due concerti in programma. Il primo, alle 20.30, vedrà sul palco Baba Sissoko, seguito alle 22.00 da Nik West. L’evento si terrà sabato 11 luglio 2026.
BABA SISSOKO – MEDITERRANEAN BLUES Ore 20.30 NIK WEST Ore 22.00 Sabato 11 luglio 2026 – Piazzale del Castello, Udine Il festival internazionale Udin&Jazz lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la sua 36ª edizione, che dal 9 al 18 luglio porterà ancora una volta il grande jazz internazionale nel cuore della città di Udine e in regione. Per l’occasione l’ Associazione Culturale Euritmica annuncia anche una nuova doppia anticipazione del calendario, dopo le già ufficializzate presenze di Pat Metheny (anteprima del 2 luglio), Marcus Miller con “ We Want Miles ” il 15 luglio, Jacob Collier il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro, MonoNeon il 17 luglio e Matteo Mancuso il 10 luglio, in attesa della presentazione del programma completo. 🔗 Leggi su Udine20.it
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Temi più discussi: Udin e Jazz, al via la campagna abbonamenti; Baba Sissoko e Nik West per una serata dedicata alle contaminazioni tra jazz, world music e funk; Il programma dei concerti di giugno e luglio presso la Cavallerizza di Udine; La festa di compleanno del Mv al Teatrone: tanta musica con gli allievi del Conservatorio.
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