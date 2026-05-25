udin e jazz al via la campagna abbonamenti

BABA SISSOKO – MEDITERRANEAN BLUES Ore 20.30 NIK WEST Ore 22.00 Sabato 11 luglio 2026 – Piazzale del Castello, Udine Il festival internazionale Udin&Jazz lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la sua 36ª edizione, che dal 9 al 18 luglio porterà ancora una volta il grande jazz internazionale nel cuore della città di Udine e in regione. Per l’occasione l’ Associazione Culturale Euritmica annuncia anche una nuova doppia anticipazione del calendario, dopo le già ufficializzate presenze di Pat Metheny (anteprima del 2 luglio), Marcus Miller con “ We Want Miles ” il 15 luglio, Jacob Collier il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro, MonoNeon il 17 luglio e Matteo Mancuso il 10 luglio, in attesa della presentazione del programma completo. 🔗 Leggi su Udine20.it

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