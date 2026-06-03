Parma parte la campagna abbonamenti | Curva a 220 euro fino a 1.250 per la Centrale Petitot

Oggi alle 15 prende il via la prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 20262027 del Parma. Dal 3 al 21 giugno si svolge la finestra di prelazione per gli abbonati della stagione precedente, che possono confermare il proprio posto allo stadio Ennio Tardini alle tariffe previste. I prezzi variano, con la curva a 220 euro e la Centrale Petitot fino a 1.250 euro.

Parte oggi, alle 15, la prima fase della campagna abbonamenti del Parma per la stagione 20262027. Dal 3 al 21 giugno sarà attiva la finestra di prelazione riservata agli abbonati dello scorso campionato, che potranno confermare il proprio posto allo stadio Ennio Tardini usufruendo delle tariffe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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