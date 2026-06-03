Parma parte la campagna abbonamenti | Curva a 220 euro fino a 1.250 per la Centrale Petitot

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi alle 15 prende il via la prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 20262027 del Parma. Dal 3 al 21 giugno si svolge la finestra di prelazione per gli abbonati della stagione precedente, che possono confermare il proprio posto allo stadio Ennio Tardini alle tariffe previste. I prezzi variano, con la curva a 220 euro e la Centrale Petitot fino a 1.250 euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parte oggi, alle 15, la prima fase della campagna abbonamenti del Parma per la stagione 20262027. Dal 3 al 21 giugno sarà attiva la finestra di prelazione riservata agli abbonati dello scorso campionato, che potranno confermare il proprio posto allo stadio Ennio Tardini usufruendo delle tariffe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"Da sempre. Per sempre", parte la campagna abbonamenti del Parma: prezzi e infoLa campagna abbonamenti del Parma per la stagione 2026/2027 è stata annunciata con lo slogan “Da sempre”.

Calcio serie C, da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del GrifoLa campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno.

Argomenti più discussi: Da sempre. Per sempre, parte la campagna abbonamenti del Parma: prezzi e info; Troilo, da oggetto misterioso a uomo mercato: il Parma si gode il muro argentino; Il Parma lancia la campagna abbonamenti 2026/27: prezzi e dettagli; I prezzi della nuova campagna abbonamenti: aumenti ridotti e Curva Nord più economica dell'intera Serie A.

centrale petitot parma parte la campagnaDa sempre. Per sempre, parte la campagna abbonamenti del Parma: prezzi e infoIl club gialloblu presenta il nuovo slogan dedicato ai tifosi: un viaggio tra generazioni, ricordi e amore infinito per il Tardini ... parmatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web