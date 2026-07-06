il foligno fa sul serio babbi e sensi per sognare

Il Foligno ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori: l’attaccante Lorenzo Babbi e il difensore Filippo Sensi. Babbi, 26 anni, proveniente dall’Ancona, ha raggiunto l’accordo con il club e firmerà un contratto valido fino al 2027. Sensi, anche lui con un contratto biennale, si unisce alla squadra dopo aver concluso la sua esperienza precedente. Le firme sono attese nelle prossime settimane.

L’attaccante Lorenzo Babbi e il difensore Filippo Sensi sono altri due volti nuovi del Foligno. Raggiunto da tempo l’accordo, il 26enne attaccante, la scorsa stagione all’Ancona, arriverà a Foligno per depositare la firma sul contratto che lo legherà al sodalizio biancazzurro per la stagione 2026 – 2027. Babbi, dovrebbe prendere il posto di Simone Tomassini passato nelle fila dell’Angelana, neopromossa in serie D. In attacco c’è poi il rientro di Morlandi, che rappresenta una scommessa vinta dal sodalizio biancazzurro, dopo il periodo di stop forzato dovuto al grave infortunio subìto. Filippo Sensi, 25enne difensore, in passato ha militato con Sansepolcro, Città di Castello, Spoleto e Trestina e può giocare difensore laterale e centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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