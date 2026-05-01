A Trieste il caffè si fa sul serio

A Trieste il caffè ha un ruolo centrale nella vita quotidiana, rappresentando una tradizione radicata nella cultura della città. Negli ultimi tempi, sono state avviate discussioni legali riguardo alle norme sulla produzione e alla commercializzazione del caffè locale, coinvolgendo vari attori del settore. Le autorità stanno valutando nuove regolamentazioni per tutelare le caratteristiche distintive di questa bevanda. Intanto, le aziende continuano a rispettare le leggi vigenti e a mantenere le proprie pratiche di produzione.

Non solo perché è un pezzo importante della cultura locale – con la sua nomenclatura oscura per il resto d'Italia – ma anche perché produce un giro d'affari da 900 milioni di euro l'anno A Trieste il caffè viene preso sul serio in ogni suo aspetto, per ragioni storiche ma anche culturali ed economiche. Delle 600mila tonnellate di caffè che l’Italia importa ogni anno circa un quinto passa dal porto di Trieste. Arriva soprattutto dal Brasile e dal Vietnam, dalla Colombia, dall’India e dall’Africa centrale. Genova ne importa di più, ma con una differenza sostanziale: lì il caffè passa e riparte, qui si ferma, viene lavorato, classificato, tostato.🔗 Leggi su Ilpost.it

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