Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha causato preoccupazione globale lo scorso maggio. Il nuovo bollettino fornisce dettagli sulla diffusione del virus e le misure adottate. La vicenda aveva attirato l’attenzione di esperti internazionali, incluso il World Health Organization, che avevano monitorato la situazione. Non sono stati riportati decessi o casi gravi successivamente alla scoperta. La situazione è ora sotto controllo, secondo le ultime comunicazioni ufficiali.

Aveva creato allarme a livello globale il caso del focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius nel maggio scorso. La vicenda aveva fatto balzare dalla sedia gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nelle ultime ore le autorità sanitarie hanno diffuso un nuovo bollettino in merito alla grave malattia respiratoria. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Uno dei casi probabili provenienti da Tristan da Cunha, territorio d’oltremare del Regno Unito, è stato confermato in laboratorio. In totale sono stati notificati un totale di 13 casi, inclusi tre decessi (tasso di mortalità del 23%). Dodici casi sono stati confermati in laboratorio come infezione da Andv e uno è un caso probabile. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius che ha spaventato il mondo: il nuovo bollettino svela com’è andata a finire

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Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: cosè e come si trasmette il virus

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Cos’è l’hantavirus e come si trasmette, incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV HondiusA bordo della nave da crociera MV Hondius si sono verificati diversi casi di hantavirus, con tre persone decedute e alcuni altri soggetti ricoverati.

Cos’è l’hantavirus, come si trasmette e i sintomi. Incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV HondiusUn focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha causato tre decessi e alcuni ricoveri, attirando l’attenzione su questa malattia.

Temi più discussi: Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus. Oms: concluso il focolaio legato alla nave da crociera M/V Hondius, 13 casi e 3 decessi; Hantavirus, salgono a 8 i casi sulla nave da crociera. Ecco cosa sappiamo finora; L’epidemia di hantavirus è terminata.

Focolaio di hantavirus su una nave da crociera finito, dice l'OMS reddit

Hantavirus in crociera, focolaio contenuto dopo 13 casiIl focolaio di hantavirus collegato ai viaggi sulla nave da crociera M/V Hondius è stato dichiarato contenuto dopo settimane di indagini ... dailyexpress.it

L'Oms afferma che continuerà a collaborare con le autorità locali per indagare sulle cause e sulle modalità di diffusione del focolaio in corso. l.euronews.com/HlFW x.com

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