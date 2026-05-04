A bordo della nave da crociera MV Hondius si sono verificati diversi casi di hantavirus, con tre persone decedute e alcuni altri soggetti ricoverati. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e le autorità sanitarie, che stanno monitorando attentamente la diffusione del virus. L’incidente ha portato alla luce i rischi legati al contagio di questa malattia, nota per essere trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o le loro urine e feci.

Roma, 4 maggio 2026 – Tre morti, alcuni ricoveri e il timore di un possibile contagio a bordo: è questo il quadro che ha portato sotto i riflettori l’“ hantavirus ”, dopo i casi registrati sulla nave da crociera MV Hondius. Un nome poco noto al grande pubblico, ma che in realtà indica una famiglia di virus conosciuta da decenni. Ma di cosa si tratta davvero e quanto bisogna preoccuparsi? Che cos’è l’hantavirus. Con il termine ‘hantavirus’ non si identifica un singolo agente patogeno, ma un gruppo di virus appartenenti al genere Orthohantavirus, diffusi in varie aree del mondo e studiati da tempo dalla comunità scientifica. Primo punto da chiarire, dunque, è che non ci troviamo al cospetto di sconosciuti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è l’hantavirus e come si trasmette, incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV Hondius

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