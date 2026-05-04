Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha causato tre decessi e alcuni ricoveri, attirando l’attenzione su questa malattia. L’episodio riguarda i casi registrati sulla MV Hondius, con il timore che il contagio possa diffondersi tra i passeggeri e l’equipaggio. L’hantavirus si trasmette attraverso il contatto con escrementi, urine o saliva di roditori infetti, e i sintomi includono febbre, dolori muscolari e affaticamento.

Roma, 4 maggio 2026 – Tre morti, alcuni ricoveri e il timore di un possibile contagio a bordo: è questo il quadro che ha portato sotto i riflettori l’“ hantavirus ”, dopo i casi registrati sulla nave da crociera MV Hondius. Un nome poco noto al grande pubblico, ma che in realtà indica una famiglia di virus conosciuta da decenni. Ma di cosa si tratta davvero e quanto bisogna preoccuparsi? Che cos’è l’hantavirus. Con il termine ‘hantavirus’ non si identifica un singolo agente patogeno, ma un gruppo di virus appartenenti al genere Orthohantavirus, diffusi in varie aree del mondo e studiati da tempo dalla comunità scientifica. Primo punto da chiarire, dunque, è che non ci troviamo al cospetto di sconosciuti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è l’hantavirus, come si trasmette e i sintomi. Incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV Hondius

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