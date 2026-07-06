Il Festival della canzone friulana torna a cantare

Da udine20.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sei anni, il Festival della Canzone Friulana si terrà nuovamente. Sono stati scelti i partecipanti per la prossima edizione, che si svolgerà nel mese di maggio. La manifestazione si svolgerà in una località del Friuli Venezia Giulia e vedrà esibirsi diversi artisti con brani in lingua friulana. La selezione dei concorrenti è stata completata e le esibizioni sono previste nel corso di una giornata dedicata alla musica regionale.

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Dopo sei anni di attesa, il Festival della Canzone Friulana è pronto a far risuonare nuovamente la marilenghe. Sono stati infatti selezionati i quindici brani che giovedì 10 settembre, in piazza Libertà a Udine, si contenderanno la vittoria dell’edizione 2026, quella del ritorno di una delle manifestazioni musicali più amate e rappresentative della cultura regionale. La risposta al bando ha confermato quanto fosse forte l’attesa per questa rinascita. Sono stati infatti  una cinquantina i brani inediti arrivati alla segreteria del Festival, proposte molto diverse tra loro per stile, linguaggio e contenuti, a testimonianza della vivacità della produzione musicale in lingua friulana. 🔗 Leggi su Udine20.it

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