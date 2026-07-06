Dopo sei anni, il Festival della Canzone Friulana si terrà nuovamente. Sono stati scelti i partecipanti per la prossima edizione, che si svolgerà nel mese di maggio. La manifestazione si svolgerà in una località del Friuli Venezia Giulia e vedrà esibirsi diversi artisti con brani in lingua friulana. La selezione dei concorrenti è stata completata e le esibizioni sono previste nel corso di una giornata dedicata alla musica regionale.

Dopo sei anni di attesa, il Festival della Canzone Friulana è pronto a far risuonare nuovamente la marilenghe. Sono stati infatti selezionati i quindici brani che giovedì 10 settembre, in piazza Libertà a Udine, si contenderanno la vittoria dell’edizione 2026, quella del ritorno di una delle manifestazioni musicali più amate e rappresentative della cultura regionale. La risposta al bando ha confermato quanto fosse forte l’attesa per questa rinascita. Sono stati infatti una cinquantina i brani inediti arrivati alla segreteria del Festival, proposte molto diverse tra loro per stile, linguaggio e contenuti, a testimonianza della vivacità della produzione musicale in lingua friulana. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Il Festival della canzone friulana torna a cantare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ruggieri: “La Repubblica è una canzone da cantare insieme”La Festa della Repubblica è un momento che appartiene a tutti gli italiani, secondo quanto affermato da Ruggieri.

Ruggeri: “La Repubblica è una canzone da cantare insieme”Durante la celebrazione della Festa della Repubblica, un noto artista ha affermato che l’Italia rappresenta una canzone da interpretare...

Temi più discussi: Il Festival della Canzone Friulana torna a cantare; Festival della fisarmonica di Fiemme e Fassa; Festivali i 43-të i Këngës Arbëreshe (43° Festival della Canzone Arbëreshe – prima parte); Sanremo 2026, l’opinione del prof. Fabris: Un Festival crepuscolare.

La finalissima di Musicultura 2026, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, sarà in onda lunedì 13 luglio in seconda serata su Rai 1 #Musicultura2026 #Rai1 #Macerata #Sferisterio x.com

I caricamenti delle recenti esibizioni ai festival hanno portato il sistema di YouTube a identificare materiale potenzialmente non rilasciato dal film dal vivo in Messico reddit

Il Festival della canzone friulana torna a cantareDopo sei anni di attesa, il Festival della Canzone Friulana è pronto a far risuonare nuovamente la marilenghe. Sono stati infatti selezionati i quindici brani che giovedì 10 settembre, in piazza ... udine20.it

Festival della Canzone Friulana 2026, scelti i 15 finalisti per la finale a UdineQuindici brani inediti selezionati tra circa 50 candidature: la finale del 2026 sarà in piazza Libertà a Udine ... nordest24.it