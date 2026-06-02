Durante la celebrazione della Festa della Repubblica, un noto artista ha affermato che l’Italia rappresenta una canzone da interpretare collettivamente. Ha sottolineato che questa ricorrenza coinvolge tutti i cittadini, invitandoli a partecipare e condividere l’orgoglio nazionale. La manifestazione si è svolta con eventi pubblici e momenti di aggregazione, puntando a rafforzare il senso di unità tra la popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Festa della Repubblica è un momento che appartiene a tutti gli italiani. Essere qui ad Avellino per celebrarla attraverso la musica è per me motivo di orgoglio”. Così Enrico Ruggeri alla vigilia del concerto in programma in Piazza Libertà per le celebrazioni del 2 giugno. Il cantautore sottolinea il valore civile della ricorrenza: “La Repubblica non è soltanto una conquista storica, ma un impegno quotidiano. Libertà, partecipazione e rispetto delle istituzioni sono principi che vanno difesi ogni giorno”. Ruggeri evidenzia anche il ruolo della musica come strumento di condivisione. “Le canzoni hanno la capacità di mettere insieme persone diverse, di creare emozioni comuni e di far riflettere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ruggeri: “La Repubblica è una canzone da cantare insieme”

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Un coro di persone con disabilità sul palco di Sanremo 2026

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