di Andrea Bonzi Entrare nella sua Bottega è un’esperienza speciale. Perché Pierluigi Prata è un artista vero del ferro battuto: non solo cancellate e bacheche, ma anche oggetti di artigianato fatti su misura. La sua attività parte addirittura nel 1922, e passa di generazione in generazione. Un passaggio, però, che in questi anni appare a Pierluigi, che ha 62 anni, sempre più difficile. Prata, ha individuato un erede per la sua attività? "No, e non è semplice. Un po’ perché la scuola non comunica in maniera sufficiente il valore di questi mestieri e le abilità manuali non vengono valorizzate. Poi perché troppe famiglie vogliono fare ‘solo’ studiare i figli: ma non è che imparare un mestiere escluda lo studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il ferro è un’arte. Non è semplice trovare un erede"

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