Il ferro è un’arte Non è semplice trovare un erede
Un artigiano specializzato nel ferro battuto gestisce una bottega dedicata alla creazione di oggetti personalizzati, tra cui cancellate e bacheche. La sua attività si concentra sulla lavorazione del ferro, realizzando pezzi su misura per i clienti. La bottega rappresenta un punto di riferimento per l’artigianato locale, ma si trova in difficoltà nel trovare un erede che prosegua la sua attività. La sua esperienza si distingue per la capacità di trasformare il ferro in oggetti d’arte e di uso quotidiano.
di Andrea Bonzi Entrare nella sua Bottega è un’esperienza speciale. Perché Pierluigi Prata è un artista vero del ferro battuto: non solo cancellate e bacheche, ma anche oggetti di artigianato fatti su misura. La sua attività parte addirittura nel 1922, e passa di generazione in generazione. Un passaggio, però, che in questi anni appare a Pierluigi, che ha 62 anni, sempre più difficile. Prata, ha individuato un erede per la sua attività? "No, e non è semplice. Un po’ perché la scuola non comunica in maniera sufficiente il valore di questi mestieri e le abilità manuali non vengono valorizzate. Poi perché troppe famiglie vogliono fare ‘solo’ studiare i figli: ma non è che imparare un mestiere escluda lo studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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