Il ferro è un’arte Non è semplice trovare un erede

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un artigiano specializzato nel ferro battuto gestisce una bottega dedicata alla creazione di oggetti personalizzati, tra cui cancellate e bacheche. La sua attività si concentra sulla lavorazione del ferro, realizzando pezzi su misura per i clienti. La bottega rappresenta un punto di riferimento per l’artigianato locale, ma si trova in difficoltà nel trovare un erede che prosegua la sua attività. La sua esperienza si distingue per la capacità di trasformare il ferro in oggetti d’arte e di uso quotidiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Andrea Bonzi Entrare nella sua Bottega è un’esperienza speciale. Perché Pierluigi Prata è un artista vero del ferro battuto: non solo cancellate e bacheche, ma anche oggetti di artigianato fatti su misura. La sua attività parte addirittura nel 1922, e passa di generazione in generazione. Un passaggio, però, che in questi anni appare a Pierluigi, che ha 62 anni, sempre più difficile. Prata, ha individuato un erede per la sua attività? "No, e non è semplice. Un po’ perché la scuola non comunica in maniera sufficiente il valore di questi mestieri e le abilità manuali non vengono valorizzate. Poi perché troppe famiglie vogliono fare ‘solo’ studiare i figli: ma non è che imparare un mestiere escluda lo studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il ferro 232 un8217arte non 232 semplice trovare un erede
© Ilrestodelcarlino.it - "Il ferro è un’arte. Non è semplice trovare un erede"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juventus, si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è sempliceLe cessioni di quattro giocatori della Juventus si sono complicate, rendendo difficile trovare loro una nuova destinazione.

‘Ponte di Ferro’, la nuova vita. L’Officina d’arte pronta al decolloL’Officina d’Arte Ponte di Ferro si appresta a riaprire dopo anni di lavori e ristrutturazioni.

Temi più discussi: Il ferro è un’arte. Non è semplice trovare un erede; L’arte del ferro in mostra al Museo dell’Olio SuprEvo; Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto celebra i 50 anni della Biennale d'Arte Fabbrile di Stia; La scultura sostenibile di Maria Cristina Carlini a Palazzo Reale di Milano.

il ferro è un arteL’arte del ferro in mostra al Museo dell’Olio SuprEvoIl museo di Monte San Savino ospita un’esposizione con le opere del fabbro-artista Rossano Fabiani. La mostra Ferro d’Autore - Quando l’artigianato diventa arte è visitabile da giovedì 2 luglio ... teatronaturale.it

il ferro è un arteIl terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto per il cinquantennale della biennale d’arte fabbrile di StiaGrazie alla collaborazione con la Fondazione Pistoletto Cittadellarte, in occasione dell’anniversario, verrà realizzata l’opera in ferro battuto ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web