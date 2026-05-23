Calciomercato Juventus si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è semplice

Notizia in breve

Le cessioni di quattro giocatori della Juventus si sono complicate, rendendo difficile trovare loro una nuova destinazione. La situazione riguarda alcuni elementi che, nonostante le offerte, non hanno ancora trovato una squadra disposta ad accoglierli. La difficoltà di trovare accordi si verifica in un contesto di mercato in cui diverse trattative sono ancora in corso. La situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle ultime settimane e le trattative sembrano ancora in fase di stallo.