Calciomercato Juventus si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è semplice
Le cessioni di quattro giocatori della Juventus si sono complicate, rendendo difficile trovare loro una nuova destinazione. La situazione riguarda alcuni elementi che, nonostante le offerte, non hanno ancora trovato una squadra disposta ad accoglierli. La difficoltà di trovare accordi si verifica in un contesto di mercato in cui diverse trattative sono ancora in corso. La situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle ultime settimane e le trattative sembrano ancora in fase di stallo.
di Francesco Spagnolo Calciomercato Juventus, si complicano le cessioni? Per alcuni giocatori non sembra davvero facile trovare una destinazione. Le ultime. In vista della prossima sessione estiva, la dirigenza bianconera si trova ad affrontare una gestione complessa delle trattative, condizionata da una forte preoccupazione di fondo. Le indiscrezioni giornalistiche mettono in luce i timori, peraltro motivati, legati alla capacità del club di muoversi con efficacia sul fronte delle cessioni. Con riferito dal Corriere dello Sport con ogni probabilità la prossima stagione non vedrà la squadra partecipare alla prestigiosa Champions League, la pianificazione finanziaria diventa un percorso a ostacoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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