L’Officina d’Arte Ponte di Ferro si appresta a riaprire dopo anni di lavori e ristrutturazioni. L’obiettivo è avviare una nuova fase con l’apertura di uno spazio dedicato all’arte e alla cultura. La riqualificazione del sito, che un tempo ospitava un ponte ferroviario, si è conclusa con il trasferimento delle attività. La struttura sarà destinata a esposizioni, laboratori e eventi culturali, segnando un rilancio per il quartiere.

Dopo anni di impegno incrollabile, fatica e determinazione, l’ Officina d’Arte Ponte di Ferro si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il noto laboratorio di scultura associativo di Carrara ha inaugurato ieri la sua nuova sede di viale XX Settembre, all’interno degli spazi della ‘ Figaia Marmi ’. Si corona così il sogno di ricostruire uno spazio interamente dedicato alla creazione, alla formazione e alla condivisione artistica indipendente, segnando il trasferimento dallo storico laboratorio omonimo di via Carriona. Nata nel 2006 dall’iniziativa e dalla visione di un gruppo di giovani artisti, l’Officina oggi l’associazione raccoglie tredici scultori e si conferma un punto di riferimento insostituibile nel panorama culturale locale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Ponte di Ferro’, la nuova vita. L’Officina d’arte pronta al decollo

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