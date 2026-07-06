La maggioranza accusa l'ex premier di ostacolare l'apertura di un'inchiesta sulla gestione della pandemia. Fratelli d'Italia replica, smontando le accuse e difendendo l'ex premier. La polemica si concentra sulla Commissione Covid, con tensioni tra le forze politiche. Il dibattito si accende su chi abbia bloccato le verifiche sulla gestione sanitaria e sulle decisioni prese durante i mesi critici. La questione resta al centro delle discussioni parlamentari.

Ormai è scontro aperto sulla Commissione Covid. Da una parte la maggioranza che accusa Conte di non voler ripercorrere quella stagione per verificare se tutto fu fatto a regola d'arte, dall'altra il M5S che «bolla» tutta la questione come una macchina del fango messa in piedi per colpire colui che, con molta probabilità, guiderà il campo largo nella sfida a Giorgia Meloni alle politiche del 2027. Nel mezzo ci sono i cittadini che stanno cercando di capirci qualcosa. Ieri la storia si è arricchita di un nuovo capitolo. Marco Travaglio, nel suo editoriale di domenica, ha replicato a 5 delle principali accuse che la maggioranza ha mosso a Conte. A loro volta i componenti di FdI della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid hanno risposto con una nota alle puntualizzazioni del direttore del Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Il Fatto Quotidiano difende Conte, Fratelli d'Italia replica smontando l'ex premier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MELONI RISPONDE a TRUMP: Dichiarazioni INVENTATE, io e l'Italia NON IMPLORIAMO MAI

Notizie e thread social correlati

Grazia a Minetti, il Colle chiede verifiche a Nordio dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano. Ma lei replica: “Notizie false”Il Quirinale ha richiesto al ministro della Giustizia di avviare verifiche sulla vicenda riguardante Minetti, dopo un articolo del Fatto Quotidiano.

Leggi anche: Agresti difende Lotito: “Non è stata una stagione drammatica, la Lazio è nona e ha fatto la finale di Coppa Italia. La scelta dei tifosi è…” La dura replica di Salomone

Argomenti più discussi: Roma Scuola ebraica e forze armate, L’assessore Zevi difende la concessione; Una bisnonna di 79 anni bandita a vita da tutti i negozi della catena Sainsbury's, dopo essere stata accusata di essere stata scortese con un membro dello staff; La legale: Esposto per intimidire chi difende i cittadini; La Rai è una azienda aperta, non pone chiusure. Se ne andò anche Pippo Baudo e poi tornò.

Il Fatto Quotidiano difende Conte, Fratelli d'Italia replica smontando l'ex premierOrmai è scontro aperto sulla Commissione Covid. Da una parte la maggioranza che accusa Conte di non voler ripercorrere quella stagione per ... iltempo.it