Oggi pomeriggio durante “Radio Radio lo Sport” si è parlato delle dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che tanto hanno fatto discutere soprattutto i tifosi che hanato duramente quanto ha detto. Una voce fuori dal coro è stata quella del vice direttore della “Gazzetta dello Sport“, Stefano Agresti, che ha preso le parti . L'articolo Agresti difende Lotito: “Non è stata una stagione drammatica, la Lazio è nona e ha fatto la finale di Coppa Italia. La scelta dei tifosi è.” La dura replica di Salomone proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio, Ravezzani attacca: “Lotito che si lamenta dell’arbitro di Juve-Lazio è grottesco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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