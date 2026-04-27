Grazia a Minetti il Colle chiede verifiche a Nordio dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano Ma lei replica | Notizie false

Il Quirinale ha richiesto al ministro della Giustizia di avviare verifiche sulla vicenda riguardante Minetti, dopo un articolo del Fatto Quotidiano. Il ministero si attende di ricevere i primi riscontri già nelle prossime ore, in risposta a una richiesta urgente proveniente dalla Presidenza della Repubblica. Minetti ha respinto le accuse, definendole notizie false. La situazione si sta sviluppando in un clima di attesa e verifiche ufficiali.

I primi riscontri potrebbero arrivare già oggi, richiesti d’urgenza dal ministero della Giustizia su pressione (ma è un eufemismo) del Quirinale. La pratica urgente esplosa tra le mani del ministro Carlo Nordio ha un titolo chiaro: “ Verifica degli atti che hanno portato alla concessione della grazia a Nicole Minetti”. Il provvedimento, richiesto a inizio 2025, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a febbraio 2026, ma diventato pubblico solo ad aprile, aveva estinto la pena della ex favorita di Silvio Berlusconi, condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione ( 2 anni e 10 mesi ) nell’ambito del caso Ruby bis, oltre a una condanna per peculato ( 1 anno e 1 mes e), per una pena complessiva di circa 3 anni e 11 mesi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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