Il drone kamikaze da 450 km h che spaventa Mosca | Londra testa Nyan per la guerra del futuro
Le forze armate britanniche testano in modo approfondito il Nyan, un sistema aereo senza pilota, o drone, del tipo " One-Way Effector " progettato per l'impiego sia in operazioni marittime che terrestri. Dopo la " lezione ucraina ", Royal Navy e British Army hanno deciso di richiedere e testare nuove capacità impiegabili da remoto per affrontare scenari futuri, puntando tutto su efficienza e versatilità. Il Nyan OWE, piccolo velivolo senza pilota con un'apertura alare di 2,9 metri e una configurazione che ricorda un piccolo jet stealth di nuova generazione, è progettato per condurre attacchi di precisione sia in terra che in mare. Realizzato in fibra di carbonio e spinto da un motore a microturbina, il Nyan può raggiungere una velocità di circa 450 kmh e possiede un'autonomia compresa tra 150 e 200 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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