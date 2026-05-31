L’aeroporto di Monaco ha sospeso temporaneamente il traffico aereo per circa un'ora dopo che due piloti hanno segnalato l’avvistamento di un drone. L’episodio si è verificato alle 9 di ieri mattina, in un contesto di tensione crescente in Europa dopo un avvistamento simile in Romania. L’allerta resta alta, anche se non sono stati confermati altri incidenti o minacce concrete. La situazione ha portato a misure di sicurezza rafforzate negli aeroporti della regione.

Roma, 31 maggio 2026 – Falso allarme o meno, l’allerta rimane alta in Europa. Ieri mattina l’aeroporto di Monaco, non nuovo a sconfinamenti, ha sospeso per precauzione il traffico aereo per circa un’ora dopo che, verso le 9, due piloti hanno segnalato l’avvistamento di un presunto drone. Piste chiuse, diversi voli dirottati su Norimberga e Francoforte, mentre un elicottero si è alzato in volo per effettuare una ricognizione. Ma la “ricerca approfondita condotta dai servizi di emergenza non ha rivelato alcuna minaccia per la pubblica sicurezza” ha chiarito un portavoce della polizia. Presidente Romania: Nato manderà difese il più rapidamente possibile (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo il drone in Romania, Mosca spaventa l’Europa. Aeroporto chiuso a Monaco

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