Un drone ucraino ha attraversato oltre 2.000 chilometri prima di colpire un bersaglio, secondo fonti militari. Si tratta di Sting, un’arma che si distingue per la capacità di volo a lunga distanza e precisione. Il velivolo ha percorso in autonomia il tragitto senza intervento diretto, portando a termine l’attacco. Questa operazione rappresenta un esempio di come i droni siano diventati strumenti chiave nel conflitto, modificando le strategie militari.

Per oltre due anni la guerra in Ucraina è stata raccontata come il primo grande conflitto dominato dai droni. Oggi, però, il campo di battaglia sembra essere entrato in una nuova fase: quella della guerra tra droni. Non più soltanto velivoli senza pilota impiegati per colpire obiettivi terrestri, ma sistemi progettati esclusivamente per dare la caccia ad altri UAV, trasformando il cielo in una sorta di arena automatizzata. In questo contesto si inserisce il risultato annunciato nelle ultime settimane dalla società ucraina Wild Hornets, uno dei gruppi di sviluppo tecnologico più attivi al fianco delle forze di Kiev. Nata come associazione di volontari, inclusi sviluppatori e ingegneri, che raccoglieva donazioni e comprava droni commerciali per i combattenti al fronte, è poi balzata verso la trasformazione in azienda produttrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il drone ucraino pilotato da 2mila km: come funziona Sting, l’arma che cambia la guerra nei cieli

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