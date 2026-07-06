il doppio filo di trump con mosca e kyiv cosa si sono detti i tre leader

Tre leader hanno avuto un incontro in cui sono stati affrontati temi relativi alla situazione in Ucraina e ai rapporti con Mosca. Durante l'incontro, sono state discusse possibili strategie e posizioni da adottare riguardo ai conflitti in corso e alle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti. Non sono state rese note dichiarazioni ufficiali sui contenuti specifici delle conversazioni o sulle eventuali decisioni prese. L'iniziativa si inserisce nel quadro di un’attività diplomatica volta a gestire le tensioni nella regione.

Donald Trump torna a muoversi sul dossier ucraino con una nuova iniziativa diplomatica. Secondo quanto riportato agli organi d’informazione dal consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, il presidente statunitense avrebbe avuto una conversazione telefonica durata circa un’ora e mezza con il presidente russo Vladimir Putin, ribadendo la disponibilità degli Stati Uniti a favorire una soluzione negoziata della guerra. Secondo il notabile russo, il clima della conversazione sarebbe stato “costruttivo e orientato al lavoro”. Nel corso della telefonata fatta dal leader del Cremlino alla sua controparte statunitense in occasione delle celebrazioni per... 🔗 Leggi su Formiche.net

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