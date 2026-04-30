Due leader hanno avuto una conversazione telefonica di un'ora e mezza, durante la quale si sono discussi vari argomenti, tra cui l'Iran e l'Ucraina. È stato anche menzionato un possibile accordo di tregua temporanea, anche se Kyiv non ha mostrato fiducia nel cessate il fuoco proposto. La conversazione ha coinvolto anche altri temi di interesse internazionale, senza ulteriori dettagli sulle decisioni prese.

Una telefonata lunga un’ora e mezza, in cui si è parlato molto di Iran, ma anche di Ucraina, arrivando addirittura a paventare una tregua temporanea. Il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin riporta al centro del dossier ucraino l’ipotesi di un cessate il fuoco. Secondo quanto riferito da Mosca, il Cremlino sarebbe pronto a dichiarare una pausa nei combattimenti in concomitanza con le celebrazioni che commemorano la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Una proposta accolta con favore da Trump, che ha parlato della necessità di fermare, anche solo temporaneamente, un conflitto che continua a causare perdite umane significative.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il cessate il fuoco che non convince Kyiv. Cosa si sono detti Trump e Putin

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