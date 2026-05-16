Tel Aviv sfalcio verde e Atm | che cosa si sono detti Sala e il centrosinistra al vertice di tre ore con tensioni

Nel corso di un vertice di tre ore a Tel Aviv, il sindaco di Milano e i rappresentanti del centrosinistra hanno discusso di questioni amministrative e politiche, tra cui il tema dello sfalcio del verde pubblico e l’utilizzo di bancomat. L’incontro ha avuto momenti di tensione e si sono concordati ulteriori incontri tra le parti. Questi incontri continueranno nel tempo, in vista delle elezioni amministrative previste nel 2027.

Ci saranno più incontri tra il sindaco Giuseppe Sala e i partiti della sua maggioranza, da qui al 2027 quando si voterà per le elezioni amministrative. È uno degli esiti del vertice avvenuto venerdì mattina, durato circa tre ore e a tratti aspro e teso. Tel Aviv e il summit per la paceLe tensioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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