I Sudd Cobas hanno manifestato in piazza del Comune di Prato contro sgomberi e soprusi. Nonostante il caldo, la piazza si è riempita di circa 200 persone. La protesta è iniziata alle 10 e si è conclusa alle 13, con cori e volantini. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire. La manifestazione si è svolta senza incidenti. La richiesta principale è di mantenere il diritto di sciopero e opporsi a pratiche di sgombero forzato.

Prato, 6 luglio 2026 – I Sudd Cobas, nonostante una calda domenica di luglio e la città semivuota, sono riusciti a portare in piazza del Comune oltre mille persone per sostenere la causa dei 95 lavoratori pachistani licenziati dalla Acca di Seano (Carmignano), i quali, dopo giorni di sciopero e presidio, sono stati sgomberati con la forza venerdì scorso. La Acca srl è un’azienda di logistica: da questo enorme magazzino transitano i capi di abbigliamento del ’fast fashion’ e le aziende cinesi, attraverso i propri legali, avevano chiesto di riavere la merce. La battaglia sindacale. https:www.lanazione.itvideoprato-la-manifestazione-indetta-dai-sudd-cobas-y2cjppf3 La Procura ha ordinato il sequestro della merce per la restituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Il diritto di sciopero non si tocca”. Prato urla contro sgomberi e soprusi

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Per difendere il #diritto di #sciopero. Per mettere la #Costituzione sopra i #profitti. Per combattere la #mafia, il #caporalato, l’evasione fiscale. Perché siamo tutte e tutti gli operai #Acca. Perché #Prato non tornerà indietro. Perché non si può più far finta di non v x.com

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