Casa Sollievo non si tocca primo segnale durante lo sciopero della fame | Parolin riceverà i sindacati

Durante lo sciopero della fame iniziato il 2 maggio, i sindacati di Casa Sollievo della Sofferenza hanno ribadito che l’istituzione non deve essere modificata. Il portavoce dell’organizzazione ha confermato che, in risposta alle proteste, un rappresentante del governo si incontrerà con i sindacati per discutere della situazione. La protesta dei lavoratori continua senza interruzioni, con l’obiettivo di ottenere ascolto e attenzione sulle loro richieste.

I sindacati di Casa Sollievo della Sofferenza non mollano e prosegue lo sciopero della fame partito il 2 maggio. “Le bugie non curano nessuno. Uniti si vince’ è uno degli slogan della protesta, sotto il gazebo allestito davanti alla scalinata della via Crucis a San Giovanni Rotondo.Continua il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Vertenza Casa Sollievo, la crisi si aggrava: sindacati annunciano lo sciopero della fame a oltranzaÈ cominciato nella giornata di oggi, 2 maggio, lo sciopero della fame indetto dai sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fp, Fials e Nursing Up in merito... Leggi anche: Crociata per Casa Sollievo, scatta lo sciopero della fame: "Non siamo eroi da sfruttare, ma da rispettare" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vertenza Casa Sollievo, la crisi si aggrava: sindacati annunciano lo sciopero della fame a oltranza; Casa Sollievo non si tocca: il 4 maggio mobilitazione a San Giovanni Rotondo; Casa Sollievo, il 4 maggio in piazza lavoratori e cittadini; 5 maggio. 70esimo di Casa Sollievo: San Pio ritorna nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura. LAVORATORI CITTADINI Casa Sollievo è di tutti, non si tocca. Sindacati sul piede di guerra: nuovo sit-in pubblicoSi accende la mobilitazione attorno alla Casa Sollievo della Sofferenza, nel pieno di una crisi definita come senza precedenti ... statoquotidiano.it Home // Cronaca // Casa Sollievo della Sofferenza, i sindacati alzano il livello dello scontro: dal 2 maggio sciopero della fame, il 4 grande corteo cittadinoCasa Sollievo della Sofferenza, i sindacati alzano il livello dello scontro: dal 2 maggio sciopero della fame, il 4 grande corteo cittadino ... statoquotidiano.it #vertenza #CasaSollievo Vertenza Casa Sollievo, sciopero della fame a oltranza dei sindacati - facebook.com facebook Non era solo un progetto, ma una chiamata da accogliere. Casa Sollievo è una storia di comunità che si unisce per prendersi cura dell’altro. x.com