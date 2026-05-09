Giardini Porcinai prato si abbrustolisce | rifatti da poco ma gli irrigatori fanno sciopero

I Giardini Porcinai, recentemente rinnovati e inaugurati, stanno affrontando un problema con l’irrigazione. Nonostante i lavori siano stati completati da poco, l’erba appare secca e si sta seccando rapidamente, assumendo un aspetto simile a quello delle bruschette di agosto. Questa situazione sta creando preoccupazione tra chi frequenta il parco, poiché i sistemi di irrigazione sembrano non funzionare correttamente.

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