Giardini Porcinai prato si abbrustolisce | rifatti da poco ma gli irrigatori fanno sciopero
I Giardini Porcinai, recentemente rinnovati e inaugurati, stanno affrontando un problema con l’irrigazione. Nonostante i lavori siano stati completati da poco, l’erba appare secca e si sta seccando rapidamente, assumendo un aspetto simile a quello delle bruschette di agosto. Questa situazione sta creando preoccupazione tra chi frequenta il parco, poiché i sistemi di irrigazione sembrano non funzionare correttamente.
AREZZO — Tutto bello, tutto nuovo, tutto inaugurato. Peccato che l’erba dei Giardini Porcinai stia già prendendo la consistenza delle bruschette di agosto. E mentre i cittadini guardano parte delle aiuole color giallo Sahara, la domanda gira più veloce dei piccioni in centro: ma gli irrigatori. funzionano oppure fanno arredamento? Il problema, a quanto confermato dall’assessore Alessandro Casi, nasce dal guasto alla pompa del pozzo di Guido Monaco, quella che dovrebbe alimentare l’impianto di irrigazione notturna. Tradotto dal burocratese: l’acqua non arriva e il prato tira le cuoia. E dire che i giardini erano stati rimessi a nuovo da pochissimo: impianto rifatto, irrigatori pop-up modernissimi, nuovi lecci, illuminazione, videosorveglianza.🔗 Leggi su Lortica.it
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