A Salerno si terrà questa sera alle 19 una messa nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore in ricordo di don Roberto, in occasione del suo compleanno. La cerimonia è dedicata alla memoria del sacerdote, che sarà ricordato in questa occasione. L'evento si svolge nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o altri aspetti organizzativi.

? Cosa sapere Messa in memoria di don Roberto stasera alle 19 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.. La ricorrenza coincide con il 66esimo compleanno del noto voce della Salernitana.. A Salerno, la comunità si riunisce stasera alle 19 nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore per una Santa Messa in memoria di don Roberto, in coincidenza con il compimento di 66 anni del caro uomo. Il ricordo si fa preghiera in questo 26 aprile, data che avrebbe dovuto celebrare il compleanno di don Roberto. La scomparsa, avvenuta lo scorso 19 luglio, ha colpito duramente la città e i suoi affetti. Figlio del giornalista sportivo Gigino Amaturo, don Roberto ha rappresentato per molti anni la voce ufficiale della Salernitana durante le sfide allo stadio Arechi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, preghiera per don Roberto: il ricordo nel suo compleanno

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