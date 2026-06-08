Il Secchio delle Streghe di Vo’ compie 18 anni la festa a un orario magico

Il Secchio delle Streghe di Vo’ ha compiuto 18 anni. Per celebrare questo anniversario, è stata organizzata una serata speciale, prevista in un orario definito “magico”. L’evento è stato annunciato tramite un post su Facebook, che ricorda gli anni passati di brindisi e momenti condivisi con la comunità. La festa, che si svolge in un momento particolare della giornata, coinvolge i partecipanti in un’occasione di celebrazione collettiva.

Evento da post Facebook «Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa avventura, e invece sono già passati 18 anni di brindisi, risate e momenti magici passati insieme a tutti voi!Per festeggiare questo traguardo speciale abbiamo organizzato una serata che non potete assolutamente perdervi. Segnate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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