Il Secchio delle Streghe di Vo’ compie 18 anni la festa a un orario magico

Da padovaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Secchio delle Streghe di Vo’ ha compiuto 18 anni. Per celebrare questo anniversario, è stata organizzata una serata speciale, prevista in un orario definito “magico”. L’evento è stato annunciato tramite un post su Facebook, che ricorda gli anni passati di brindisi e momenti condivisi con la comunità. La festa, che si svolge in un momento particolare della giornata, coinvolge i partecipanti in un’occasione di celebrazione collettiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Evento da post Facebook «Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa avventura, e invece sono già passati 18 anni di brindisi, risate e momenti magici passati insieme a tutti voi!Per festeggiare questo traguardo speciale abbiamo organizzato una serata che non potete assolutamente perdervi. Segnate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mya, la figlia di Montrucchio e Mancini compie 18 anni: la festaMya, figlia di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ha compiuto 18 anni il 10 aprile 2026.

Festa delle ciliegie a Zovon di Vo'È stata annunciata la quarantesima edizione della Festa delle Ciliegie a Zovon di Vo', organizzata dal Gruppo Le Ciliegie con il supporto del Comune...

streghe di il secchio delle stregheLe streghe del Sannio: tra storia e mito delle Janare di BeneventoScopri la storia delle Janare di Benevento, le leggendarie streghe del Sannio. Un viaggio tra miti, folklore, il Noce di Benevento e antiche tradizioni ... cronachedellacampania.it

Il mistero ventennale del Museo delle streghe di Ceppaloni: lavori da 800mila euro finiti ma la struttura è fatiscenteIl Casino Perriello dovrebbe essere una struttura disponibile per l’uso museale, invece versa in uno stato di abbandono. Così Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni, ha scritto a Nino Lombardi, ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web